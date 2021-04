Handball : Martin Fürst geht von Bord

Mannschaftskapitän beendet mit 34 Jahren seine Sportler-Laufbahn bei der HSG Holsteinische Schweiz.

Wir haben so viele Spieler, die 18, 19 und 20 Jahre sind, da ist es an der Zeit, Platz zu machen“, sagt Martin Fürst. Der 34-Jährige hat im Corona-Lockdown den Handball zur Seite gelegt. Ganz unspektakulär, ohne Abschiedsspiel, ohne Feier mit den Mitspielern, per WhatsApp - mehr geht zurzeit ja nicht. Sein letztes Punktspiel hat dem schnellen Außen im ...

