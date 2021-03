Fussball : Manches kommt Sönke Meyer in der Kabine dänisch vor

Früherer Kapitän von Eutin 08 hat in Flensburg den beruflichen und sportlichen Neubeginn gewagt.

Avatar_shz von Harald Klipp

21. März 2021, 16:56 Uhr

Viele seiner heutigen Mitspieler beim TSB Flensburg hat Sönke Meyer bereits vorher gekannt. In der Fußball-Oberliga hatte er mit ihnen, erst im Trikot von Strand 08, dann als Kapitän von Eutin 08, oft die Klingen gekreuzt. „Da ist es manchmal schon recht rau zur Sache gegangen und es hat auch kraftvolle Wortgefechte gegeben“, erinnert sich der 30-Jährige. Die Eutiner Zeit ist Vergangenheit, aus den einstigen Gegnern sind Mannschaftskameraden geworden. Und auch sportlich hat der Allrounder auf dem Fußballplatz zu alter Stärke zurückgefunden.

Lesen Sie auch:

Einen Neuanfang hatte sich Sönke Meyer vorgenommen, als er im Sommer 2018 nach Flensburg ging. Der Erzieher begann ein Studium mit dem Ziel, Grundschullehrer zu werden, und er wollte nach einer für ihn verkorksten Regionalligasaison, in der er eigentlich ständig unter Rückenschmerzen gelitten hatte, ein wenig Sport treiben, am liebsten Fußball spielen. Er wollte es ein wenig ruhiger angehen lassen. Sönke Meyers erste Station war der TSV Nord Harrislee. 20 Punktspiele hat er für den Verbandsligisten bestritten – und gemerkt, dass es immer besser läuft. Nach einer Krakenhausbehandlung und regelmäßigem Rückentraining war der Ehrgeiz bald wieder entfacht.

Rückenprobleme sind Vergangenheit

Es gab Verbindungen, Sönke Meyer hatte Lust, noch einmal auf OberligaNiveau zu kicken und auch der TSB Flensburg zeigte Interesse an dem Defensivspieler, der 2016/17 als Mannschaftskapitän mit Eutin 08 den Sprung in die Regionalliga Nord geschafft hatte. So landete er beim TSB, freute sich auf das erste Duell mit seinem Stammverein Eutin 08 im April 2020 – und landete dann mit allen anderen Amateurfußballern in Schleswig-Holstein im Corona-Abseits. Dabei waren die Rückenschmerzen, die ihn zuletzt in Eutin außer Gefecht gesetzt hatten, Vergangenheit. Die Pause und gezielte Physiotherapie haben für die entscheidende Besserung gesorgt: „Der Rücken war wieder top!“

Was würde ich dafür geben, wieder in die Uni gehen zu können. Sönke Meyer, Mittelfeldspieler beim TSB Flensburg

Auch an der Flensburger Universität hat die Pandemie für digitale Lernprogramme gesorgt, Seminare finden online statt: ‚Was würde ich dafür geben, wieder in die Uni gehen zu können“, sagt Meyer. Die sozialen Kontakte fehlen. Beim TSB hat Sönke Meyer die Vorteile eines Großvereins in der Großstadt schätzen gelernt. So gebe es eine gute Verbindungen zum Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt, die sich vor Corona auch in der Absprache bei der Nutzung Trainingsräumen ausgewirkt haben. Als es noch möglich war, hat Meyer oft zum Ausgleich mit seinem Mitspieler Nicolai Vosgerau Tennis gespielt.

Lauftraining im Lockdown

Der Corona-Trainingsalltag beim TSB Flensburg sieht so aus wie vielerorts: „Ich gehe viel laufen, da bin ich gut unterwegs. Dazu gibt es zweimal pro Woche Zoom-Yoga sowie Kraft- und Stabilisationsübungen“, berichtet der Mittelfeldspieler.

In der Kabine wird auch Dänisch gesprochen

Sönke Meyer hat Hoffnungen, dass die Saison nach den Lockerungen einige sportliche Herausforderungen möglich macht. Im Landespokal erwartet der TSB den Drittligisten VfB Lübeck und im Kreispokal ist das Team von Trainer Hoymar Sörensen auch noch dabei, nächster Gegner ist Grün-Weiß Tolk. „Der Verein ist gut geführt, ich fühle mich hier fußballerisch und menschlich wohl“, lobt er seine neue Heimat.

Video-Interview vor den Aufstiegsspielen mit Eutin 08:

Sönke Meyer sehnt die Zeiten herbei, in denen die Kabinentüren wieder aufgehen und die Kicker ihrem Hobby gemeinsam nachgehen können. Dabei hat er neue Töne kennengelernt, denn beim TSB wird öfter auch dänisch gesprochen und geflachst. Ein Grund ist – neben der Nähe zur Grenze – Torwart Andreas Petersen, der, quasi nebenan, in Dänemark geboren ist.