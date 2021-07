Segeln : Malenter Crew Laura Carolin Möller/Hanna Lange gewinnt „Teeny“-Landestitel

Team der Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen siegt auf dem Kellersee

Malente | Laura Carolin Möller und Hanna Lange von der Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen hießen die strahlenden Siegerinnen der „Teeny-Trophy“ auf dem Kellersee. Die jungen Seglerinnen sicherten sich zugleich den Landesjugendmeistertitel in dieser Klasse. Insgesamt gingen 30 Teams aus dem gesamten norddeutschen Raum an den Start. Zweikampf an der Spitze Von...

