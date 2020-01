Hallenfussball : „LMK-Cup“ am Sonnabend

TSV Malente richtet am 18. Januar im Ernst-Rüdiger-Sportzentrum sein traditionelles Hallenturnier aus.

von Dieter Hartmann

13. Januar 2020, 19:06 Uhr

Malente | Der TSV Malente veranstaltet am Sonnabend, dem 18. Januar sein Hallen-Fußballturnier um den „LMK-Cup 2020“ in der Halle im Ernst-Rüdiger-Sportzentrum. Ab 14 Uhr ermitteln zwölf Mannschaften in zwei Staffeln die vier Halbfinalteilnehmer.

Das Endspiel ist für 20.45 Uhr terminiert. Titelverteidiger ist die Mannschaft des MED Kiel. In der Gruppe A trifft der TSV Malente auf die Probsteier SG, den TSV Lensahn, den TSV Schönwalde, die Yusuf-Allstars und den SV Heringsdorf. Die Gruppe B setzt sich aus dem TSV Malente II, MED Kiel, SG Sarau/Bosau, Eutin 08 II, Fortuna Bösdorf und SV Hansühn zusammen.

Die Gruppensieger und –zweiten ziehen in die Halbfinals ein, die um 20.10 Uhr starten. Der Sieger des LMK-Cups 2020 steht gegen 21 Uhr fest. Die Veranstalter freuen sich auf spannende und faire Spiele sowie viele Tore.