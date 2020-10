Fussball : Lina Beuck scheidet verletzt aus

Bösdorferinnen scheiden im Landespokal in der ersten Runde beim TSV Pansdorf aus.

Avatar_shz von shz.de

13. Oktober 2020, 17:26 Uhr

Pansdorf | Die Landesligafußballerinnen des SV Fortuna Bösdorf sind nach einer 0:2(0:1)-Niederlage beim TSV Pansdorf bereits in der ersten Runde des Fußball-Landespokals ausgeschieden. Gegen einen in der Zweikampfführung robust auftretenden Gegner, der in Parallelstaffel ebenfalls in der Landesliga aktiv ist, ließen sich die Bösdorferinnen den Schneid abkaufen und fanden nie wirklich zu ihrem Spiel.

Die Fortuna kam zwar nach zwölf Spielminuten durch Lina Beuck zur ersten Einschussmöglichkeit, sie scheiterte jedoch frei vor dem Tor an der Pansdorfer Torhüterin Anna-Lena Gerlach. Acht Minuten später musste Lina Beuck (Foto) nach einem Foul verletzt ausgewechselt werden. Der Verlust der Torjägerin schockte die Gäste, die in der 25. Minute zusehen mussten, wie die Pansdorferinnen den 1.0-Führungstreffer durch Josefin Jegorenko bejubelten. „Von dieser Abfolge mit der vergebenen Großchance, der Verletzung und dem folgenden Gegentor haben wir uns nicht wieder erholt“, sagte Trainer Stephan Mohr. In der Folge wechselten sich auf beiden Seiten Ballgewinne und ebenso schnelle Ballverluste ab, sodass die Fans bis zur Pause keine weiteren Torszenen präsentierten bekamen. Die nächste gefährliche Strafraumaktion bescherte den Gastgeberinnen nach 66 Minuten die 2:0-Führung. Sonja Jaacks traf zur Vorentscheidung.

„Insgesamt bot meine Mannschaft eine enttäuschende Vorstellung. Uns fehlte der unbedingte Wille und die mentale Stärke, uns gegen die Niederlage zu wehren“, meinte Mohr.