Schiessen : Leonie Werne punktet mit dem Stechschuss

2. Luftgewehr-Bundesliga: Aufsteiger Kassau hofft auf Relegationswettkampf am 23. Februar in Hannover.

Avatar_shz von Wilhelm Boller

16. Januar 2020, 18:33 Uhr

Vechta | Gehen die Luftgewehr-Schießsportler des SSV Kassau nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord auch den Weg, den die Eutiner Sportschützen nach einem Jahr Aufenthalt 2002 und dem sofortigen Abstieg beschreiten mussten? In Vechta erwiesen sich die gastgebenden Sportschützen Bremen als zu stark, der SSV Kassau verlor am letzten Wettkampftag der Saison knapp 2:3.

Die Kassauer Fünfermannschaft hatte in sieben Begegnungen nur einen 3:2-Erfolg gegen den SV Stoppelmarkt verbucht, der Tabellenletzter ist. Der SSV hat aber noch die Chance, bei der Relegation am 23. Februar in Hannover den Verbleib in der zweithöchsten Wettkampfklasse des Deutschen Schützenbundes zu schaffen.

Wilhelm Boller

Sechs Luftgewehrschützen hatten sich mit Trainer Andreas Berthold und Fans bereits am Sonnabend auf den Weg gemacht und das Angebot der Bremer, dort zu trainieren, genutzt. „Die Vorbereitungen in Kassau und das Training vor Ort waren optimal, es kommt wirklich bei gleichstarken Mannschaften auf die Tagesform und den Wettkampfverlauf an“, sagte Berthold nach dem Stechschuss, der Leonie Werner einen der zwei Punkte brachte. Sie hatte davor schon eine Nervenpartie hinter sich: Ihr Konkurrent war nach seinem vermeintlich letzten Schuss bereits vom Stand gegangen, 385 Ringe standen auf der Anzeigetafel.

Leonie Werner lag bis zum 38. Schuss mit zwei Ringen in Führung

Für Leonie Werner begann die Aufholjagd, sie lag bis zum 38. Schuss sogar zwei Ringe vorn. „Dann kam eine Neun, das hat mich natürlich nervös gemacht“, schildert Leonie Werner die Anspannung. Mit einer Zehn hätte sie gewonnen, aber es folgte eine weitere Neun, also Gleichstand. Alle im Team wussten, dass jeder Einzelpunkt wichtig ist: Wenn Schlusslicht Stoppelmarkt am Nachmittag gewinnen würde, könnte der letzte Tabellenplatz drohen.

Robin Jedtberg punktet im fünften Duell

Unterdessen hatte Robin Jedtberg in der fünften Paarung mit 382:376 einen Punkt für Kassau gemacht. Chancenlos war diesmal Celina Dahm (382:388), gegen Steinkirchen hatte sie zuletzt mit 393 Zählern geglänzt. Markus Dietmayr unterlag im Spitzenkampf 386:390, für Stephan Dohm war beim 379:387 nichts drin.

Alles schaute gespannt auf das abschließende Stechen zwischen Leonie Werner und Kevin Standhartinger. Der Bremer schoss schnell und für ihn schlecht in die Acht, Leonie Werner blieb konzentriert und lieferte unter dem Jubel der Fans zum 2:3 der Kassauer eine Neun ab.