Fussball : Leon Dippert bleibt bei Eutin 08

Oberligist verpflichtet außerdem Abwehrspieler Sven Ove Westphal von der SG Insel Fehmarn.

Fußball-Oberligist Eutin 08 arbeitet weiter am Kader für die Saison 2021/22. Trainer Dennis Jaacks gab jetzt bekannt, dass Sven Ove Westphal als Neuzugang feststeht. Westphal kommt von der SG Insel Fehmarn zum Oberligisten. Er hat in der Jugend für die SG Eutin/Malente gespielt, ehe es ihn in der A-Jugend zum Regionalligateam des JFV Hanse Lübeck zog. ...

