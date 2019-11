Handball : Lennart Schröder leitet die Wende zum Erfolg ein

Kreisliga: HSG Holsteinische Schweiz II gewinnt auf der Insel Fehmarn 35:28(18:13).

05. November 2019, 16:43 Uhr

Fehmarn | In den letzten Jahren gab es für die Kreisliga-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz II beim SV Fehmarn wenig zu holen. Am vergangenen Wochenende sah es anders aus. Die HSG gewann in der Sporthalle der Inselschule 35:28(18:13).

Beide Teams gingen ersatzgeschwächt ins Spiel. Die Holsteiner waren in der Anfangsphase zwar tonangebend, konnten sich aber nicht absetzen. Den Gastgebern gelang es bis zum 9:9 (16.) immer wieder, auszugleichen. Von da an aber hielt das Team von Trainer Andreas „Prittsche“ Ochs die Insel-Handballer auf Distanz. Über 12:9 (21.) war die Pausenführung von fünf Toren durchaus verdient.

Jannick Taurino wirft zwölf Tore für den SV Fehmarn

In der zweiten Halbzeit machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten. Nachdem Lennart Schröder zum 28:19 nach 42 Spielminuten getroffen hatte, bahnte sich gegen die Fehmaraner, bei denen Jannick Taurino zwölf Mal traf, sogar ein Kantersieg an. Doch der SV nahm eine Auszeit, die den Rückstand nicht weiter anwachsen ließ. Der Sieg der HSG Holsteinische Schweiz II war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon längst entschieden.

In der Abwehr gilt es, das Zusammenspiel mit den Torleuten zu verbessern und im Verband gemeinsam zu arbeiten. Andreas Ochs, Trainer der HSG Holsteinische Schweiz II

Andreas Ochs freute sich über das Angriffsspiel seiner Mannschaft, die mit Dynamik auf die Nahtstellen der gegnerischen Abwehr stieß. Verbesserungspotential sieht er in Sachen Geduld und Abgeklärtheit im Offensiv-Spiel. „In der Abwehr gilt es, das Zusammenspiel mit den Torleuten zu verbessern und im Verband gemeinsam zu arbeiten“, so der HSG-Trainer.

Für die HSG Holsteinische Schweiz II spielten Max Vogelreuter und Levin Euler im Tor sowie Jonas Richter (13/3), Aron Paul Westphal (6), Jan Kunert (5), Lennart Schröder (4), Chris Schneider, Tobias Geber (je 2), Andre Buse, Rasmus Görtz, Finn Junge (je 1) und Samuel Boeck im Feld.