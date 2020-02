Jugendhandball : Leistungsträgerinnen kommen nicht zum Zug

D-Jugend der HSG Holsteinische Schweiz verliert bei der HSG Wagrien 13:21.

05. Februar 2020, 12:18 Uhr

Oldenburg | Die D-Jugendhandballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz haben bei der HSG Wagrien mit 13:21(6:10) Toren verloren, obwohl sie den Tabellenführer im Hinspiel noch mit zwei Toren besiegt hatten. „Wir haben in der ersten Halbzeit schwer ins Spiel gefunden und den Beginn der zweiten Halbzeit schlicht verpennt“, sagte Holstein-Trainer Frank Schlemminger.

Auch unsere Abwehr hat zu defensiv und langsam agiert. So haben wir die Angreiferinnen nur schwer in den Griff bekommen. Frank Schlemminger, Jugendhandballtrainer der HSG Holsteinische Schweiz

Die Gastgeberinnen waren gut auf Lolle Schlemminger und Charlotte Bruhn eingestellt. So konnten die Leistungsträgerinnen ihre Durchschlagskraft nicht entfalten. Zudem provozierte die Wagrien-Abwehr technische Fehler der Gäste. „Auch unsere Abwehr hat zu defensiv und langsam agiert. So haben wir die Angreiferinnen nur schwer in den Griff bekommen“, sagte Schlemminger, dessen Team in der zweiten Hälfte mit zwölf Toren zum 7:19 in Rückstand geriet (34.), das Spiel aber mit einem versöhnlichen 6:2-Lauf beendete.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Lolle Schlemminger (5), Charlotte Bruhn (5/1), Mia Rönnpag (2), Liv Westendorf (1), Jolina Assmann, Jerra Strunkeit, Berenike Hahn, Lea Bialas, Johanna Cremer, Marisa Haase, Paula Henning, Hanna Brinckmann und Anna-Lena Modrakowski.