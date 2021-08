Fussball-Verbandsliga : Lehrstunde für den TSV Neustadt mit 2:9-Niederlage

Phönix Lübeck II gewinnt locker - Am kommenden Samstag gibt es das Ostholstein-Derby gegen Lensahn

Lübeck | Der TSV Neustadt musste am ersten Spieltag in der Verbandsliga Süd-Ost beim 1. FC Phönix Lübeck II eine 2:9 (0:5)-Niederlage einstecken. Die Neustädter gerieten früh ins Hintertreffen. Phönix II schießt Tore am laufenden Band Felix Stieglitz verwandelte einen Elfmeter zum 1:0 (6.). Alex Kurjanov (10.), Sahid Wahab (12.), Sam-Calvin Kisekka und Ramazan ...

