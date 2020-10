Jugendhandball : Lasse Finck wirft das Siegtor

C-Jugnd der HSG Holsteinische Schweiz gewinnt beim TuS Lübeck 24:23(10:11).

04. Oktober 2020, 17:41 Uhr

Lübeck | Die C-Jugend-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz konnten beim TuS Lübeck von nicht vollends überzeugen, gewannen aber am Ende mit 24:23(10:11). Teamsprecherin Stefanie Fürst sprach von einem schweren Start ins Spiel. Nicht genutzte Chancen aufgrund von Fehlwürfen und Pech im Abschluss ließen die Gastgeber nach ihrem 1:3-Rückstand (4.) Ende der ersten Hälfte mit 10:7 (19.) in Führung gehen. Auch in der zweiten Halbzeit wurde es aus Gäste-Sicht nicht besser. Im Gegenteil: Die Lübecker, für die es das erste Saisonspiel war, waren beim 20:16 (38.) mit vier Toren in Führung und schienen das Feld als Sieger zu verlassen. „Aber unsere Jungs haben gekämpft, nicht aufgegeben“, sagte Stefanie Fürst. Den Ostholsteinern gelang in fünf Minuten ein 5:1-Lauf zum Unentschieden. Und es wurde noch besser: Julius Clasen sorgte mit seinem dritten Treffer zum 22:21 (44.) für die HSG-Führung. Die Lübecker schafften den Ausgleich, Top-Torjäger Nicolas Kahmke (7/1) traf zur erneuten Führung, doch der TuS Lübeck konterte mit dem 23:23. Der letzte Treffer war Lasse Finck vorbehalten. Mit seinem ersten Saisontreffer warf der Linkshänder das Siegtor. Für die HSG spielten außerdem Lukas Puschkarev, Edijon Sefa und Julian Hermes im Tor sowie Niklas Königshoff, Tom Luca Rickers (je 4), Nick Fürst (3), Kjell Thore Suhr (2), Jelle Laurids Haas, Felix Sandor Jenei und Maximilian Feldt.