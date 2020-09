Fussball : Lasse Dymowski hat das Siegtor auf dem Fuß

A-Klasse: SG Scharbeutz-Pansdorf vergibt beim 3:3 in Sereetz die Chance auf drei Punkte.

27. September 2020, 15:12 Uhr

Sereetz | Die SG Scharbeutz-Pansdorf brachte am Freitagabend in der A-Klasse Süd-Ost ein 3:3 (1:2)-Unentschieden vom Sereetzer SV mit. „Das Remis fühlt sich aufgrund des Spielverlaufs komisch an, ist aber auch am Ende gerecht“, meinte der Scharbeutzer Trainer Jürgen Grimm.

In einer temporeichen Partie erzielte Nils Brockmann das 1:0 (13.). Scharbeutz drückte auf das zweite Tor, als Torhüter Thorsten Kluever einen Weitschuss von Bennet Montag von der Mittellinie unterschätzte und das 1:1 kassierte (36.). Dadurch bekamen die Gastgeber Aufwind und erzielten kurz vor dem Pausenpfiff das 2:1 durch Martin Mendig (45.). Chris Ruppert musste aufgrund eines Cuts über dem Auge ausgewechselt werden. Inzwischen geht es dem Scharbeutzer aber wieder besser. Nach dem Seitenwechsel glich Nils Brockmann zum 2:2 aus (57.). Lasse Dymowski schoss das 3:2 (67.). Die Gäste ließen einige zur Führung liegen. In der Schlussphase glich Martin Mendig zum 3:3 aus (85.). Lasse Dymowski hatte in der Nachspielzeit das Siegtor auf dem Fuß, doch statt es selbst zu versuchen, legte er den Ball quer, wo jedoch kein Abnehmer mitgelaufen war (90.+4).