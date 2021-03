Digitaler Fortschritt : Kreissportverband Ostholstein wird zu 100 Prozent digital

KSV hat in der Geschäftsstelle in Lensahn den Lockdown für Weichenstellungen in die Zukunft genutzt.

Der Sport hat auch im Lockdown seinen Weg gefunden. Wenn Sporthallen und Sportplätze geschlossen sind, rückt der Bildschirm in den Blickpunkt. „Kommunikation ist wichtig“, stellt der Geschäftsführer des Kreissportverbandes (KSV) Ostholstein, Stephan Peters, fest. Ein Jahr mit vielen Beschränkungen hat Tore geöffnet. Digitale Konferenzen, Weiterbildunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.