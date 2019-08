Fussball : Kevin Hübner ist wieder dabei

Oberliga: Eutin 08 empfängt am Sonnabend ab 14 Uhr den SV Frisia 03 Risum-Lindhiolm.

von Harald Klipp

22. August 2019, 14:36 Uhr

Eutin | Von dem Ergebnis der vierten Spieltages der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein will sich der Trainer von Eutin 08, Dennis Jaacks, nicht blenden lassen: „Weiß der Geier,was in Oldenburg los war!“ Er mein te damit die 1:6-Niederlage des SV Frisia Risum-Lindholm bei Aufsteiger Oldenburger SV. Am heutigen Sonnabend gibt der SV Frisia Risum-Lindholm nach einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage ab 14 Uhr bei Eutin 08 seine Visitenkarte ab.

Die Nordfriesen haben vor allem durch den 3:1-Sieg gegen den SV Todesfelde aufhorchen lassen, der zum Kreis der Titelanwärter gezählt wird. Außerdem hat Frisia 2:2-Unentschieden gegen den Husumer SV und den TSB Flensburg auf dem Konto stehen. „Diese Ergebnisse waren kein Zufall“, sagt Jaacks fest.

Eutin 08 hat mit den beiden Siegen bei Inter Türkspor Kiel und gegen den TSV Bordesholm nach vier Spielen sechs Punkte gesammelt. Dabei war das Trainerteam Denis Jaacks, Hendrik Block und Thomas Hartz von der „Null“ angetan, die die Abwehr und Torwart Moritz Mecker verbuchten. Eigentlich war Nicolas Wulf als Nummer 1 in die Saison gegangen, hatte sich aber in Reinfeld einen Patzer geleistet, der zum ersten Gegentor führte. Nach zwei Spielen, in denen Wulf aus Studiengründen nicht dabei war, bekommt Mecker gegen Frisia Risum-Lindholm den Vorzug. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Jaacks.

Wieder im Kader ist Kevin Hübner, der seine Muskelprobleme üb erwunden hat. fehlen wird Tim Gürntke aus privaten Gründen. Und auch Tim Röben-Müller fehlt im Aufgebot. Er zog sich im Training bei einem Zusammenprall mit Nicolas Wulf eine schmerzhafte Zehenprellung zu und wird deswegen geschont.