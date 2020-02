Fussball : Kevin Ferchen gelingt ein Hattrick

Eutin 08 gewinnt seinen zweiten Test in der Vorbereitung mit 7.0(5:0) Toren gegen Verbandsligist Preetzer TSV.

von Harald Klipp

02. Februar 2020, 19:55 Uhr

Eutin | Die erste Offensivaktion gehörte dem Preetzer TSV. Tim Andree Schanko schloss den Angriff in der ersten Spielminute mit einem Schuss ab, der jedoch links am Tor von Eutin 08 vorbeistrich. Danach kam von den Gäste lange Zeit – nichts. Dafür drehten die Gastgeber auf, Kevin Ferchen gelang in der fünften Minute nach Vorarbeit von Tim Gürntke das 1:0, der Auftakt zu einer fulminianten ersten Hälfte. „Die Eutiner haben uns in der ersten Halbzeit gnadenlos unsere Schwächen aufgezeigt“, stellte der Preetzer Trainer Andreas Möller fest.

Mit hohem Tempo, aggressivem Pressing und genauen Kombinationen wirbelten die Eutiner den Gegner durcheinander. Philipp Spohn, Paul Meins, Egzon Lahi und Florian Ziehmer führten im Mittelfeld die Regie und setzten die drei Spitzen Tim Schüler, Fatlind Zymberi und Kevin Ferchen immer wieder in Szene. Ferchen sprühte förmlich vor Tatendrang, suchte oft den Abschluss und erzielte auch das 2:0, das ebenfalls Gürntke auflegte (12.) . Zu stoppen war er eigentlich nur von Torwart Thorge Beuck, der einige Eutiner Chancen vereitelte, und Schiedsrichter Tim Dummer, der – zurecht – das 3:0 wegpfiff, weil sich Vorlagengeber Tim Gürntke mit einem kaum wahrnehmbaren Handspiel den entscheidenden Vorteil verschafft hatte. Ferchen war trotzdem nicht zu stoppen, er nutzte eine Vorlage von Zymberi und machten in der 27. Minute den Hattrick perfekt.

Der Eutiner Trainer Dennis Jaacks hatte Ballbesitzfußball versprochen – und die Mannschaft löste sein Versprechen konsequent ein. Zählbarer Lohn war das 4:0, das Ferchen mit einem wuchtigen Kopfball einleitete, den Thorge Beuck reaktionsschnell parierte, doch den Abpraller köpfte Tim Schüler zum 4:0 ins Netz (30.).

Fatlind Zymberi machte mit dem 5:0 nach Vorarbeit von Paul Meins, der den Ball volley mit Gefühl von links servierte, den Pausenstand perfekt (37.). Kevin Ferchen setzte vor dem Seitenwechsel hörbar den Schlusspunkt, denn sein letzter Schuss in den ersten 45 Minuten klatschte an den rechten Außenpfosten.

"Paco" Badiane schnürt den Doppel-Pack

Dass es in der zweiten Halbzeit „nur“ zwei Eutiner Treffer gab, lag zum einen daran, dass der Preetzer TSV jetzt tiefer stand, zum anderen daran, dass mit vielen Spielerwechseln bei den Gastgebern auch der Spielfluss ins Stocken geriet. Dennoch unterstrich „Paco“ Badiane seine Ruf als „Doppel-Paco“, mit seinen Toren in der 81 und 89. Minute.

Wir haben viele gute Ansätze gezeigt und auch viel von dem umgesetzt, was wir auch sehen wollten. Hendrik Block, Co-Trainer von Eutin 08

„Die Jungs haben gemerkt, was wir im Training noch tun müssen“, sagte Andreas Möller.

Der Eutiner Co-Trainer Hendrik Block war zufrieden: „Wir haben viele gute Ansätze gezeigt und auch viel von dem umgesetzt, was wir auch sehen wollten.“ Nächster Testgegner ist der FC Anker Wismar, der sich am Sonnabend, dem 8. Februar, ab 14 Uhr in Eutin vorstellt: „Da werden wir sicher defensiv mehr gefordert sein.“