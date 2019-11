Fussball : Justin Toth krönt seine Leistung mit drei Toren

Verbandsliga: Sportvereinigung Pönitz bringt drei Punkte von Eintracht Groß Grönau mit.

10. November 2019, 19:51 Uhr

Gross Grönau | Die Sportvereinigung Pönitz feierte einen gelungenen Start in die Rückrunde der Verbandsliga Süd und gewann mit 4:2 (1:0) beim TSV Eintracht Groß Grönau. Ligaobmann Martin Wagner vertrat den verhinderten Trainer Christian Born. Wagners Ziel: Drei Punkte aus Groß Grönau entführen.

Bereits nach zwei Minuten erzielte Justin Toth das 1:0 (2.). Mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Lasche Kasch zum 2:0 (56.). Zwei Minuten später sah der Grönauer Florian Hahn nach einer Grätsche die Rote Karte (58.). In Überzahl erhöhte Justin Toth auf 3:0 (64.). Die Gastgeber gaben das Spiel aber noch nicht verloren. Maurice Karro verwandelte einen Elfmeter zum 1:3 (69.). Lucas Rackwitz machte es mit dem 2:3 in der 71. Minute noch einmal spannend. Mit seinem dritten Tor sorgte Justin Toth mit dem 4:2 für die Entscheidung (78.).

„Wir wollten heute den Sieg unbedingt und dieses Auswärtsspiel zum Rückrundenstart gewinnen. Die Comebackqualitäten von Grönau waren uns bekannt und sie haben es auch noch einmal spannend gemacht, aber unsere Mannschaft hat stark gekämpft und auch verdient gewonnen“, meinte Martin Wagner. Bester Gästespieler war der dreifache Torschütze Justin Toth.