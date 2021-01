2. Handball-Bundesliga : Julius Lindskog Andersson hat Heimweh

VfL Lübeck-Schwartau ist für die kommende Saison auf der Suche nach einem neuen Spielmacher.

Lübeck | Der letzte geplante Test für den VfL Lübeck-Schwartau vor dem ersten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga nach der WM-Pause ist ausgefallen. Der Wilhelmshavener HV hat das Spiel kurzfristig abgesagt, das am Sonnabend in der Hansehalle hätte stattfinden so...

