2. Handball-Bundesliga : Julius Lindskog Andersson führt geschickt Regie

VfL Lübeck-Schwartau gewinnt das sechste von bisher sieben Geisterspielen souverän gegen Dessau-Roßlau.

Lübeck | Der Stachel der Hinspielniederlage saß tief und so legten die Zweitligahandballer des VfL Lübeck-Schwartau gegen den Dessau-Roßlauer HV entschlossen los. Die Gastgeber boten in ihrem siebten Geisterspiel in der Hansehalle eine beeindruckende Leistung und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.