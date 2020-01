Handball : Julian Euler glänzt mit 14 Toren

C-Jugend der HSG Holsteinische Schweiz besiegt MTV Dänischenhagen mit 29:26 Toren.

13. Januar 2020, 19:12 Uhr

Eutin | Das letzte Spiel des vergangenen Jahres verlor die männliche C-Jugend-Mannschaft der HSG Holsteinische Schweiz beim MTV Dänischenhagen mit sechs Toren. Am Sonnabend gelang die Revanche: Die HSG gewann mit 29:26 (16:13) Toren.

„Das war ein toller Auftakt unserer C-Jugendhandballer in die Rückrunde“, sagte Teamsprecherin Stefanie Fürst. Im Vergleich zum Hinspiel zeigten sich die Holsteiner deutlich verbessert und präsentierten schöne Kombinationen im Spiel mit zwei Kreisläufern. So setzte sich die HSG auf 6:3 (8.) und 11:6 (16.) ab. Die Gastgeber blieben auch konzentriert, als der MTV nach 38 Spielminuten zum 21:21 ausgleichen konnte und gewannen letztlich souverän. Erneut glänzte Julian Euler in einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 14 Toren.

Durch den Sieg stehen die Holsteiner nun vor dem MTV Dänischenhagen an zweiter Stelle der Schleswig-Holstein Pokal-Hallenrunde. Am kommenden Wochenende fährt die Mannschaft mitsamt Eltern im Bus zum Auswärtsspiel bei der HSG Kremperheide/Münsterdorf. Möglich machten dies der HSG-Vorstand und der Förderkreis Jugendhandball. „Die Jungs freuen sich sehr darauf“, stellt Stefanie Fürst fest.Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten außerdem die Torhüter Lukas Puschkarev und Lasse Zemski sowie Thorge Dannenberg, Nicolas Kahmke (je 6), Lenni Marquardt (2), Nick Fürst (1), Jorik Rusch, Felix Jenei, Julius Clasen, Tom Rickers und Maximilian Feldt.