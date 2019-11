Fussball : Julian Brunstein köpft das 1:0 für die BSG

Kreisliga: Eutiner setzen sich gegen den FC Riepsdorf souverän mit 3:0(1:0) Toren durch.

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 13:53 Uhr

Eutin | Die BSG Eutin hat in der Fußball-Kreisliga ihr Heimspiel gegen den FC Riepsdorf mit 3:0(1:0) Toren gewonnen. In der hektischen Partie fiel die Entscheidung erst eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Gastgeber die Initiative und erspielten sich ein Übergewicht. Der FC Riepsdorf wehrte sich nach Kräften und war bei der Wahl seiner Mittel nicht gerade zimperlich. Die erste Torchance hatte Dominik Palazzoni, der an Gäste-Keeper Eike Langbehn scheiterte. Nach einer Viertelstunde köpfte Lennart Zimmermann nach einem Eckball von Palazzoni nur denkbar knapp über das Tor. In der 28. Minute ging die BSG Eutin verdient in Führung. Palazzoni zirkelte einen Freistoß in den Riepsdorfer Strafraum, wo Julian Brunstein goldrichtig stand und zum 1:0 einköpfte. Die Gäste hatten durch Imanuel Gehrke die beste Gelegenheit, doch Mergim Rrahmoni klärte gerade noch zur Ecke. So ging es mit der knappen Führung der Gastgeber in die Pause.

In der zweiten Halbzeit ließen sich die Eutiner von der hektischen Spielweise der Gäste anstecken und verloren so ihre Linie. Der FC Riepsdorf hatte zwischen der 55. und 70. Minute seine stärkste Phase, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber fiel binnen fünf Minuten. In der 71. Minute schloss Palazzoni einen schnellen Vorstoß über die Außenposition zum 2:0 ab, kurz darauf sorgte Alexander Knappe mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Der Sieg geriet anschließend nicht mehr in Gefahr. „Wir haben eine Zeitlang etwas den Faden verloren. Dann haben wir uns aber wieder gefangen und letztlich ungefährdet gewonnen“, sagte BSG-Trainer Stefan Lunau.