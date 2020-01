Schiessen : Jo-Isabelle Flor gewinnt im Stechen gegen Dorit Klees

SSV Kassau II wird in der Luftgewehr-Verbandsliga Zweiter hinter dem SV Roland Bad Bramstedt.

von Wilhelm Boller

30. Januar 2020, 21:02 Uhr

Norderbrarup | Der SSV Kassau befindet sich in einem der erfolgreichsten Jahre. Nach dem Aufstieg und dem vermutlich geschafften Klassenerhalt der ersten Luftgewehrmannschaft erreichte Team II als Aufsteiger in der Verbandsliga des Norddeutschen Schützenbundes überraschend die Vizemeisterschaft hinter Vorjahresmeister SV Roland Bad Bramstedt. Am letzten Wettkampftag in Norderbrarup bezwang Kassau mit jeweils 4:1 die Gastgeber und die Lübecker Sportschützen.

Die Lübecker rutschten bei 8:6 Zählern auf den vierten Tabellenrang ab, den dritten Rang nimmt nach zwei 3:2-Erfolgen gegen Lübeck und Norderbrarup der SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt II ein. Da Kassau und Börm/Dörpstedt bereits in der 2. Bundesliga Nord vertreten sind, werden neben dem Meister vermutlich die Lübecker zur Relegation nach Hannover eingeladen.

Der Vorjahresmeister aus Bad Bramstedt gewann in der höchsten Klasse des Landes alle sieben Wettkämpfe, die Kassauer verloren bei jetzt 12:2 Punkten nur die Partie gegen die Rolandschützen. Beim Schützenverein Norderbrarup gab es ein beachtliches Resultat des Kassauers Florian Jeger mit 387:378 gegen René Hanno. Jeger schloss in der Endabrechnung aller Teilnehmer mit einem Schnitt von 381,2 Ringen als Vierter ab. Gut in Form waren auch André Weede (382), Paul Venohr (379) und Hannah Ehlers, die aber mit 376:378 knapp unterlag. Jo-Isabelle Flor musste nach dem Unentschieden von 378:378 gegen Dorit Klees ins Stechen, sorgte nach einem Schuss mit 9:8 für den vierten Kassauer Einzelpunkt.

Wir mussten wegen Verhinderungen insgesamt zehn Schützen einsetzen. Andreas Berthold, Trainer des Verbandsligateams des SSV Kassau

Das gute Abschneiden der Kassauer war nach Darstellung von Trainer Andreas Berthold überraschend: „Wir mussten wegen Verhinderungen insgesamt zehn Schützen einsetzen. So schossen auch Robin Jedtberg, Johanna Wohnsdorf, Stephan Dohm, Natalie Sevke und Ann-Kathrin Singpiel hohe Ringzahlen. Auch ich musste zweimal ran.“

Antonia Albrecht erreicht im Einzelklassement den zweiten Platz hinter Jaqueline Hars und vor Ann-Christin Schroedter

Bei den Lübeckern gefiel trotz der beiden Teamniederlagen am Ende Antonia Albrecht mit Platz zwei in der Einzelwertung mit einem Schnitt von 382,14 Zählern zwischen den Bramstedterinnen Jacqueline Hars (383,29) und Ann-Christin Schroedter (381,29). Zwei für diese Klasse prächtige Resultate lieferte mit 393 und 397 Ringen Line Petermann für Olympia 72 Börm/Dörpstedt II ab.

Hinter dem TSV Flintbek auf Rang fünf mit 6:8 Punkten folgen die SSG BooKuRiTra mit 4:10 und der SV Norderbrarup mit 2:12. Während der SSV Kassau als Aufsteiger seine Sache brillant machte, muss der zweite Neuling, der Surendorfer TS, ohne jeden Punkt wieder in die Landesliga zurück.