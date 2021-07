Fussball in Ostholstein : Jesper Görtz macht den Deckel drauf

Oldenburger SV setzt sich im Kreispokal-Halbfinale 2020/21 mit 3:1(1:1) Toren gegen den TSV Pansdorf durch.

Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit war das Halbfinale im Pokalwettbewerb des Kreisfußballverbandes Ostholstein entschieden. Freddy Kaps hatte den Ball auf Daniel Junge gepasst, der wiederum sah, dass Jesper Görtz in den Strafraum sprintete, und spielte den Ball genau in den Lauf. Görtz nahm den Ball in der Bewegung mit und schob ihn an TSV-To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.