2. Handball-Bundesliga : Jasper Bruhn legt den Grundstein zum Sieg des VfL Lübeck-Schwartau

Das Duell gegen den TuS Ferndorf endet nach Auswärtsniederlage und Heimsieg unentschieden.

Das Duell in der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem VfL Lübeck-Schwartau und dem TuS Ferndorf endete am vergangenen Wochenende unentschieden. Der VfL revanchierte sich für die 23:27 (13:13)-Niederlage in Ferndorf am Sonntagnachmittag mit einem 29:24 (16:11)-Erfolg in der Hansehalle. Die Freude über den Heimsieg wurde jedoch von der Nachricht getrübt,...

