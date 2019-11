Frauenfussball : Jasmin Matysiak verhindert eine höhere Niederlage

Oberliga: Fortuna Bösdorf unterliegt dem SSC Hagen Ahrensburg 1:2(1:1).

Avatar_shz von shz.de

07. November 2019, 09:45 Uhr

Bösdorf | Die vierte Saisonniederlage mit nur einem Tor Unterschied kassierte der SV Fortuna Bösdorf beim 1:2(1:1)gegen den SSC Hagen Ahrensburg in der Frauenfußball Oberliga Schleswig-Holstein. „Das Ergebnis zeigt, dass Mannschaften in dieser Liga spielen,mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden“, erklärte der Bösdorfer Fußballobmann Stephan Mohr. Die Gründe für die Niederlage sah er am Ende in der Tatsache, dass der Gast in der Schlussphase das physisch überlegene Team stellte.

Die Gastgeberinnen fanden gut in die Partie und erzielten bereits nach elf Minuten nach Zuspiel von Lisa Will durch Lina Beuck das 1:0. Ein Fehlpass aus dem eigenen Strafraum in die Füße der SSC-Angreiferin Zaynab Sidow nutzte diese zum 1:1-Ausgleichstreffer (29.). „Leider ziehen sich solche unglücklichen Situationen schon durch die gesamte Saison“, ärgerte sich Mohr. Bereits im direkten Gegenzug zog Pia Trostmann den Ball freistehend knapp am Gästetor vorbei.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn kombinierte sich Ahrensburg über die rechte Angriffsseite durch, Charlotte Kuziek vollendete zum 1:2. „Dann fehlte uns zunehmend die Kraft, um noch einmal Druck aufzubauen“, so Mohr weiter. In den Schlussminute bewahrte Fortunatorhüterin Jasmin Matysiak ihr Team mit zwei Glanzparaden vor einer höheren Niederlage. Die Fortuna rangiert in der Tabelle weiterhin auf dem letzten Platz.