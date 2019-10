Jugendhandball : HSG wird zu hektisch

C-Jugendhandballer aus der Holsteinischen Schweiz verlieren 24:32(13:15) gegen den TSV Bargteheide.

von Steffen Schulz

01. Oktober 2019, 13:57 Uhr

Eutin | Im sechsten Saisonspiel gab es für die C-Jugendhandballer der HSG Holsteinische Schweiz die vierte Niederlage. Sie verlor in der Schleswig-Holstein-Liga Süd mit 24:32(13:15) Toren gegen den TSV Bargteheide.

Die Holsteiner Nachwuchshandballer kamen gut ins Spiel und führten in der Anfangsphase mit 6:2 (8.). Die Gäste aus Stormarn glichen zügig zum 6:6 aus (10.), ehe die HSG erneut in Führung ging. Diese hatte jedoch nur bis zum 9:8 (17.) Bestand. Dann übernahm der TSV Bargteheide das Zepter in die Hand und bestimmte das Spiel, in dem er mit einem 7:1-Lauf auf 14:10 (23.) davonzog. Julian Euler, Julius Clasen und Niklas Königshoff sorgten mit ihren Toren dafür, dass sich der Rückstand zur Pause in Grenzen hielt.

In der zweiten Hälfte glich das Team von Sabrina Wagner und Levin Euler erst zum 15:15 (28.) aus und ging wenig später mit 18:17 (31.) in Führung. Doch der TSV war ein starker Gegner, der ebenfalls nicht aufgab. Erneut gelang den Gästen ein Lauf, diesmal mit 6:2 Toren, der die HSG in einen 20:23-Rückstand brachte (36.).

Rote Karte gegen Nicolas Kahmke

In dieser Phase sah der Eutiner Nicolas Kahmke die Rote Karte. Nach der dann folgenden HSG-Auszeit brachte der torgefährliche Malenter Julian Euler mit drei Toren in Folge auf 23:24 (20.) heran.

Doch danach entschieden die Bargteheider das Spiel endgültig für sich, auch weil die Holsteiner in den letzten Minuten zwei Siebenmeter vergaben. In der entscheidenden Phase seien die Holsteiner Angreifer „in Hektik verfallen“ und hätten „zu viele technische Fehler produziert“, analysierte Sabrina Wagner.

Leichte Gegenstoßtore für den TSV Bargteheide

Ein mangelhaftes Rückzugsverhalten machte es dem Gegner leicht, schnelle Gegenstoß-Tore zu erzielen. Die Niederlage fiel für den spannenden Spielverlauf dennoch zu deutlich aus. Die HSG Holsteinische Schweiz spielt nun als sechstplstziertes von acht Teams nicht in der Schleswig-Holstein-Liga weiter, sondern – wie die anderen drei Teams der zweiten Tabellenhälfte – den Schleswig-Holstein-Pokal aus. In diesem Modus wird es eine Hin- und Rückrunde geben.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Lukas Puschkarev, Julian Hermes und Lasse Zemski im Tor sowie Julian Euler (13), Nicolas Kahmke (5/2), Maximilian Feldt (2), Tom Luca Rickers, Julius Clasen, Niklas Königshoff, Lenni Finn Marquardt (je 1), Jorik Thorsten Rusch, Felix Sandor Jenei, Thorge Dannenberg und Nick Raphael Fürst.