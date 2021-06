Ende der Corona-Handballsaison : HSG Ostsee gewinnt Freundschaftsspiel bei der HSG Eider Harde

HSG Neustadt-Grömitz setzt sich mit kleinem Kader 25:22 im Duell zweier Drittligisten durch.

Avatar_shz von Harald Klipp

01. Juni 2021, 16:59 Uhr

Für Handball-Drittligist HSG Ostsee Neustadt-Grömitz ist die Saison 2020/21 mit einem Erfolgserlebnis zu Ende gegangen. Das Team von Trainer Jens Häusler verbuchte in einem Freundschaftsspiel beim Liga-Konkurrenten HSG Eider-Harde in Hohn in der Nähe von Rendsburg einen 25:22(14:13)-Sieg.

Dabei konnte die HSG Ostsee nicht in Bestbesetzung antreten, denn neben dem Torhüter-Duo Max Folchert (Knochenabsplitterung im Ellenbogen) und Alexander Haß (Ausleihe bis Saisonende an VfL Lübeck-Schwartau), fehlten im Rückraum die Stammkräfte Alexander Mendle und Jan-Ove Litzenroth (beide beruflich verhindert), als auch Rechtsaußen Luis Schönhoff (Fußverletzung). Im Tor der Gäste zeichnete sich Henning Rost mit sechs Paraden und einem erzielten Tor aus. Im Feld setzten vor allem Tim Claasen, Piet Möller und Marius Nagorsen im Rückraum Akzente.

Kreisläufer Mats Schramm, der die HSG nach der Saison aller Voraussicht nach verlässt, trug sich mit vier Treffern in die Torschützenliste ein. Mitte der zweiten Halbzeit verletzten sich Tim Claasen und Piet Möller, sodass Trainer Jens Häusler zu einer ungewöhnlichen taktischen Variante greifen musste: Marius Nagorsen war dann der einzige etatmäßige Rückraumspieler, so agierte die HSG Ostsee teilweise mit vier Kreisläufern gleichzeitig, um den Rückraum zu entlasten.

Ostsee-Trainer Jens Häusler meinte:„Das ist ein schöner Saisonabschluss für uns, den wir – trotz der widrigen Umstände – mit in die Sommerpause nehmen.“ Die Gäste waren nur mit zwölf Spielern angereist, verzeichneten zudem die beiden Ausfälle. „Ich hoffe sehr, dass die Verletzungen nicht schwerwiegend sind, Klarheit werden wir aber erst in dieser Woche bekommen. “

Der sportliche Leiter Frank Barthel lobte die eigene Mannschaft, die noch einmal alle Kräfte mobilisiert habe. Er bescheinigte aber auch der HSG Eider-Harde, dass sie es dem Gegner nicht leicht gemacht habe.

Die Tore für die HSG Ostsee erzielten Piet Möller (6), Mats Schramm (4), Marius Nagorsen, Fabian Kaiser (je 3), Christoph Schlichting (3/2), Tim Claasen (2/1), Jannes Farschchi, Yannik Barthel, Jonas Engelmann und Henning Rost (je 1).