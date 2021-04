Eishockey : Henry Thom kehrt in den Norden zurück

Früherer Spieler und Trainer des EHC Timmendorfer Strand wird Trainer bei den Hamburg Crocodiles.

von Harald Klipp

29. April 2021, 11:13 Uhr

Eishockey-Oberligist Hamburg Crocodiles ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jacek Plachta, der den Verein zum Saisonende als Trainer verlässt, fündig geworden. Henry Thom, der insgesamt fünf Jahre als Spieler das Traikot des Timmendorfer Eishockey-Clubs getargen hat und danach als Trainer an der Ostsee seine ersten Sporen verdiente, wird die Mannschaft übernehmen.

In Hamburg wird Henry Thom auf einige Bekannte aus früheren Timmendorfer Zeiten treffen. Die Verpflichtung machte der Hamburger Geschäftsführer und Sportdirektor Sven Gösch perfekt. Gösch war selbst viele Jahre Spieler und Trainer in Timmendorfer Strand.

Der 50-jährige Thom spielte von 1993 bis 1995 für den damaligen ETC und kehrte im Jahr 2000 an die Ostsee zurück, wo er 2003 seine aktive Karriere beendete. In seiner Laufbahn bestritt der Verteidiger auch 42 Spiele in der obersten deutschen Liga, der DEL.

Vorgänger Jarek Plachta geht nach drei Jahren

In Timmendorfer Strand sammelte Thom auch erste Erfahrungen als Trainer. Über den Rostocker EC kam Thom 2011 als Co-Trainer zum damaligen Erstligisten Hamburg Freezers. Es folgten unter anderem Stationen beim Oberligisten Selb und zuletzt in Deggendorf. Jetzt kehrt er wieder in den Norden zurück, wo auch seine Familie wohnt. In Hamburg löst er Jacek Plachta ab, der nach drei erfolgreichen Jahren eine neue Herausforderung sucht.

Bei den Crocodiles trifft Thom auf einige Aktive mit Timmendorfer Vergangenheit. Allen voran auf Top-Scorer Dominik Lascheit, der in Eutin geboren ist und in 41 Saisonspielen in der Oberliga Nord den Puck 25 Mal im gegnerischen Netz versenkt und zudem 47 Tore vorbereitet hat.

Lascheit ist ebenso aus dem Timmendorfer Nachwuchs hervorgegangen wie Patrick Saggau. Zudem haben Andre Gerartz, Dominic Steck und Vojtech Suchomer bereits an der Ostsee auf dem Eis gestanden. „Es ist schön, wieder im Norden zu sein und zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Ich treffe hier auf eine intakte Mannschaft und einen Club, der sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat“, sagt Henry Thom. Auch Sven Gösch ist über die Verpflichtung glücklich und verspricht sich von dem neuen Coach frischen Wind.