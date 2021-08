Handball-Testspiel : Härtetest für die HSG Holsteinische Schweiz

Schleswig-Holstein-Ligist erwartet am Samstag ab 16.30 Uhr in Malente den Drittligisten HSG Ostsee

Malente | Am Sonnabend, den 7. August, bestreitet der Handball-Drittligist HSG Ostsee Neustadt/Grömitz ein Testspiel bei den Handballern der HSG Holsteinische Schweiz. Anpfiff ist um 16.30 Uhr in der Malenter Sporthalle am Ernst-Rüdiger-Sportzentrum. Am Sonntag folgt mit dem Spiel gegen die Lübecker Turnerschaft das zweite Spiel des Wochenendes. Für dieses Spie...

