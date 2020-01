Handball : Gesprächsbedarf in Bredstedt

HSG Holsteinische Schweiz verliert in der Schleswig-Holstein-Liga 25:29 und hadert mit einigen Schiedsrichterentscheidungen.

26. Januar 2020, 18:24 Uhr

Bredstedt | Das hatten sie sich anders vorgestellt. Der Reisebus für die Auswärtsfahrt zum Bredstedter TSV war mit Mannschaft und Fans gut gefüllt, doch zum Sieg reichte es trotz der Unterstützung nicht. Die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz verloren mit 25:29(15:17), weil in der entscheidenden Phase einiges schief lief. Und dann haderten die Gäste auch mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.

Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Holger Edler mit 28:26 für sich entschieden. Danach war er voll des Lobes für seine Männer, fand Positives auf jeder Position: „Mit 3:3 Punkten aus den ersten drei Saisonspielen ist das Team zufriedenstellend gestartet und macht Hoffnung, dass es das Saisonziel Klassenerhalt erreichen kann.“ Danach verloren die Ostholsteiner jedoch jedes Spiel. Am Samstag kamen zwei weitere Minuspunkte dazu. Für den Klassenerhalt muss jetzt vieles passen.

Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen. Der Tabellendreizehnte konnte gegen den Tabellenneunten immer wieder in Führung gehen (0:2, 5. oder 9:11, 21.). Jedoch waren es die Gastgeber, die die Phase vor der Pause für sich entschieden. In diese gingen die Holsteiner mit gemischten Gefühlen: Sie waren gut zwanzig Minuten lang besser, lagen nach einem 4:8-Negativlauf aber dennoch mit zwei Toren zurück.

Aber Trainer Holger Edler fand in der Kabine die richtigen Worte. Till Dummer und Hannes Grunwald trafen zum Ausgleich (17:17, 33.). Einige Minuten zeigte sich dann das gleiche Muster: Bredstedt legte vor, die HSG glich aus. Doch nach dem 20:20 (39.), zog der TSV auf 25:21 (51.) davon. In dieser Phase sah Kreisläufer Hannes Grunwald seine dritte Zeitstrafe und schied somit aus. Gut zehn Minuten lang mussten die Holsteiner ohne ihren zentralen Abwehrspieler auskommen. Zwar kam das Edler-Team nochmals auf zwei Treffer zum 24:26 heran (55.), doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr.

„Leider ist uns das Glück ab der 45. Minute verloren gegangen“, sagte Edler. Sein Team habe in dieser Phase einige Chancen ungenutzt gelassen und zum Schluss „Harakiri“ gespielt, wie er sagte. Dazu seien „undurchsichtige Entscheidungen der beiden Schiedsrichterinnen“ gekommen. „Das war schon sehr hart zu verkraften, aber die Mannschaft hat sich wieder nicht hängen lassen“, sagte der Coach: „Wenn du unten stehst, dann kämpfst du auch gegen andere Mächte.“ Er lobte die Zuschauer: „Wir haben nicht nur die meisten, sondern auch die besten Fans der Liga.“

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Tim Schneider und Marek Malzahn im Tor sowie Leon Risch (5), Fynn Sager (5/2), Hannes Grunwald, Martin Fürst (je 4), Till Dummer (3), Simon Grage (3/1), Florian Brandt (1), Steffen Engelbrecht, Jan Kunert, Benjamin Path und Fabian Buck.