Fussball Vorbereitung : Generalprobe für Eutin 08 bei der Probsteier SG in Schönberg

Landesligist TuS Hartenholm sagt kurzfristig Testspiel ab - Verbandsligist springt am Freitagabend ein

Eutin | Die Generalprobe vor dem Start in die Oberligasaison wäre für Eutin 08 beinahe ins Wasser gefallen. In der vergangenen Woche liefen Telefonate hin und her und es sah bis Freitagabend so aus, als sei für dieses Wochenende kein Gegner zu finden. Zuletzt sagte recht kurzfristig Landesligist TuS Hartenholm den Test ab, der für den heutigen Sonnabend geplan...

