Fussball SHFV Pokal : Freddy Kaps schießt in Puls vier Tore

Oldenburger SV gewinnt im Pokal bei Verbandsligist FC Reher-Puls 10:0(6:0)

Puls | Fußball-Oberligist Oldenburger SV ist am Sonnabend in der ersten Runde im Landespokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der OSV setzte sich problemlos beim Verbandsligisten FC Reher-Puls mit 10:0 (6:0) Toren durch. Kevin Wölk macht das Resultat zweistellig Spätestens nach einer halben Stunde waren die Verhältnisse in Puls geklärt. Freddy Kaps (12...

