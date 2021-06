Fussball-EM 2020 Lokal : Frankreich setzt beim Tipp-Kick auf Fair Play

Aktion des Ostholsteiner Anzeigers: Martine Lestrat spielt gegen Jan Roßmann 1:1-Unentschieden.

Mit Fußball hat Martine Lestrat nichts am Hut. Allein der Gedanke... Letztlich siegt die Neugier. Tipp Kick? Außerdem klingt der Name in französischen Ohren lustig. Und so ist die erste Mitspielerin für die Aktion unserer Zeitung für die Fußball-Europameisterschaft gefunden. Wir spielen in der kleinen OHA-Arena die Spiele der deutschen Nationalmannscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.