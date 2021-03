3. Handball-Liga : Frank Barthel setzt jetzt auf die Pokalrunde

In der 3. Liga geht es nur noch um den Aufstieg, der für die HSG Ostsee nicht in Frage kommt.

Neustadt | Die Punktspielsaison ist für den Handball-Drittligisten HSG Ostsee Neustadt/Grömitz kein Thema mehr. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Saison am Mittwochabend in einer Videokonferenz für abgebrochen erklärt. Absteiger soll es keine geben, die Mannschaften, die in die 2. Liga aufsteigen wollen, spielen eine Aufstiegsrunde aus. Die HSG Ostsee werde...

