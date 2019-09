Fussball : Fortuna Bösdorf ist nicht clever genug

Kreisliga: TuS Garbek nutzt Fehler der Gastmannschaft kompromisslos zum 3:0(0:0)-Erfolg aus.

02. September 2019, 13:55 Uhr

Wensin | „Kämpferisch und läuferisch kann ich meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Der Gegner war einfach cleverer und hat unsere Fehler eiskalt genutzt.“ Der Bösdorfer Trainer Ismet Nac bezeichnete den 3:0(0:0)-Sieg des TuS Garbek in der Kreisliga Ost als verdient. Trotzdem muss sich die Fortuna den Vorwurf machen, in der Anfangsphase klare Chancen nicht genutzt zu haben.

Die Zwillinge René und Pascal Becker hatten die Führung auf dem Fuß, scheiterten jedoch in kurzer Folge am Garbeker Torhüter Alexander Neben. Nachdem ein Bösdorfer Treffer von Christian Koschmann nach zehn Minuten wegen einer Abseitsstellung zurecht keine Anerkennung fand, plätscherte die Partie ohne große Höhepunkte dahin. Ein Abspielfehler aus der eigenen Angriffssituation heraus nutzte Garbeks Daniel Mester durch einen Konter zum 1:0 (66.). Nach dem 2:0 durch Bento Reimers stellten die Gäste auf totale Offensive um. Die Heimmannschaft präsentierte sich in der Schlussphase konterstark. Bösdorf konnte sich beim starken Keeper Lars Dethelfsen bedanken, dass keine weiteren Garbeker Treffer fielen. Daniel Mester setzte mit dem 3:0 in der 90. Minute den Schlusspunkt.