Fussball : Fortuna Bösdorf ist ausgeschieden

Kreispokal Holstein: Kreisligist verliert gegen den ASV Dersau mit 0:3(0:1) Toren.

von Harald Klipp

26. Juli 2019, 19:08 Uhr

Bösdorf | Der SV Fortuna Bösdorf ist in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals Holstein ausgeschieden. Gegen den Verbandsligisten ASV Dersau unterlag das Kreisligateam verdient mit 0:3(0:1) Toren. Dabei überzeugten die Gäste durch Passsicherheit und die bessere Physis. „Wir haben zu wenig Mut im Spiel nach vorn gezeigt“, sagte der Bösdorfer Fußballobmann Stephan Mohr.

In der fünften Spielminute hätte echte Derbystimmung aufkommen können, wenn Bent Zessin nach schöner Einzelleistung die große Chance zur Führung der Gastgeber genutzt hätte. Er setzte sich energisch durch und scheiterte frei vor dem Tor am gut den Winkel verkürzenden ASV-Schlussmann Philipp Ruether. Kurz darauf verfehlte Arne Anders mit einem direkten Freistoß nur knapp das Gästetor. Der Verbandsligist übernahm gegen tief in der eigenen Hälften stehende Gastgeber die Regie. Bösdorf zeigte großen Respekt vor dem Gegner und vernachlässigte die eigene Offensive. Das Team verlor schnell die Bälle, was allerdings auch dem Pressing der lauffreudigen Gäste geschuldet war. Der ASV kombinierte gefällig, blieb zunächst im Angriff jedoch harmlos. Die Führung für Dersau wurde durch individuelle Fehler in der Fortunaabwehr begünstigt. Ein hoher Ball von Steffen Uhl segelt vor das Bösdorfer Tor. Torwart Lars Dethelfsen zögerte beim Herauslaufen und Fatlum Zymberi gewann das Luftduell gegen Manfred Boller. Sein Kopfball senkte sich zum 1:0 in die Maschen (13.). In der Folge schien Bösdorf auf Schadensbegrenzung zu setzen. Abwehrchef Kim Kaun forderte seine Mitspieler mehrfach auf, die Zweikämpfe besser anzunehmen. Die Gäste nutzten den Raum für ansehnliche Kombinationen. Zymberi verfehtle das Tor nur knapp (27.) und Timon Biss scheiterte mit einem Distanzschuss an Dethlefsen.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn sorgte Dersaus Jonas Langen für die Entscheidung. Nachdem drei Bösdorfer den Ball am eigenen Fünf-Meter-Raum nicht energisch klärten, schloss Langen sicher zum 0:2 ab. Nach einer Stunde inszenierte die Fortuna endlich eigene Offensivaktionen. Mats Ole Hansing scheiterte jedoch per Kopf am Innenpfosten. Allerdings übernahmen die Gäste schnell wieder das Kommando und kontrollierten das Geschehen. In der Folge plätscherte die Partie ohne große Höhepunkte dahin, bis Moritz Kleemann in der Nachspielzeit für den 0:3-Endstand sorgte. Der ASV Dersau tritt nun im Viertelfinale beim SV Boostedt an.