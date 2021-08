Fussball-Kreisklasse A : Florian Stark und Dominik Palazzoni treffen für die BSG Eutin

Eutiner unterliegen in der A-Klasse 2:4 bei der SG Amt Lensahn

23. August 2021, 08:57 Uhr

Lensahn | Die BSG Eutin ist mit einer 2:4(0:1)-Niederlage bei der SG Amt Lensahn in die Punktspielserie der Kreisklasse A gestartet. „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, aber sind nicht richtig ins letzte Drittel gekommen. Da war Lensahn wesentlich effektiver“, berichtete BSG-Trainer Stefan Schopf.

Die Eutiner fanden gut in die Partie, klare Torchancen blieben aber aus. „Wir haben einfach zu wenig aus unserem Ballbesitzspiel gemacht“, sagte der Coach. So war die Lensahner Pausenführung, die Jan Bruhse in der 34. Minute erzielte, etwas überraschend.

In der 52. Minute belohnten sich die Gäste mit dem Ausgleich. Dominik Palazzoni traf zum 1:1. Mit einem aus Eutiner Sicht umstrittenen Foulelfmeter, den wiederum Bruhse verwandelte, gingen die Gastgeber erneut in Führung. Die BSG stemmte sich gegen die drohende Niederlage, wurde in der 79. Minute jedoch ausgekontert. Malte Ziesmer schloss den schnellen Vorstoß erfolgreich ab. Derselbe Spieler erhöhte in der 88. Minute auf 4:1, bevor Florian Stark in der Nachspielzeit für die BSG zum 4:2-Endstand traf.

„Laufbereitschaft, Leidenschaft und Kreativität stimmte bei uns, aber es ist zu wenig dabei herausgekommen. Dennoch macht die Leistung Mut für die nächsten Spiele“, sagte Stefan Schopf.