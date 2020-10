Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Finn Kleinewächter macht zwei Tore

Sportvereinigung Pönitz muss sich bei der SG Bad Schwartau mit einem 2:2(1:0)-Unentschieden begnügen.

Avatar_shz von Nils Hirseland

11. Oktober 2020, 18:58 Uhr

Bad Schwartau | Die Sportvereinigung Pönitz hat von der SG Bad Schwartau in der Verbandsliga Süd-Ost ein 2:2 (1:0)-Unentschieden mitgebracht. Die beiden Pönitzer Tore gingen auf das Konto von Finn Kleinewächter.

Finn Kleinewächter erzielte früh das 1:0 (7.). In der Folgezeit agierten die Gastgeber sehr defensiv und versuchten mit langen, weiten Bällen das Mittelfeld zu überbrücken. Viele Unterbrechungen prägten das Spiel, so dass ein Spielfluss auf beiden Seiten kaum zustande kam.

Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Uns fehlten zwar sieben Stammspieler, doch mit dem Kader war einfach mehr drin. Christian Born, Trainer der Sportvereinigung Pönitz

Nach dem Seitenwechsel glich Daniel Köster zum 1:1 aus (53.). Zwar erzielte Finn Kleinewächter mit seinem zweiten Tor die 2:1-Führung für Pönitz (68.), doch Christian Hahn glich in der 75. Minute zum 2:2-Endstand aus. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Uns fehlten zwar sieben Stammspieler, doch mit dem Kader war einfach mehr drin. Auch hadere ich etwas mit dem Schiedsrichter, der sehr kleinlich gepfiffen hat, in anderen Situationen aber wieder zu viel durchgehen ließ. Nach dem Spiel bin ich ziemlich ernüchtert. Es ist gut, dass wir uns nicht lange damit beschäftigen müssen, da wir am Mittwoch schon das nächste Spiel haben“, sagte der Pönitzer Trainer Christian Born.