Fussball : Fatlind Zymberi trifft in letzter Minute

Oberliga: Eutin 08 verdient sich nach Gelb-Rot gegen Florian Ziehmer ein 1:1(0:1)-Unentschieden gegen den Oldenburger SV.

von Harald Klipp

20. Oktober 2019, 16:48 Uhr

Eutin | Dem sportlichen Leiter des Oldenburger SV, Andreas Brunner, schwante in der Halbzeitpause der Oberligapartie Eutin 08 gegen den OSV nichts Gutes: „Hoffentlich müssen wir das nicht noch teuer bezahlen.“ Er meinte die Riesenchance, bei der sich erst Fredy Kaps, der den linken Pfosten traf, nachdem er sich gegen Moritz Achtenberg und Tim Gürntke durchgesetzt hatte, und dann Lucas Irmler, der den Abpraller über die Latte jagte (42.). So endete ein turbulentes Ostholstein-Derby mit einem 1:1(0:1)-Unentschieden.

Den fulminanten Schlussakkord vollendete Fatlind Zymberi in der letzten Spielminute. Gerrit Griese hatte zwei Oldenburger Abwehrspieler und Torwart Felix Prokoph umspielt, war dann am Fünf-Meter-Raum ausgerutscht, hatte sich aufgerappelt und den Ball in die Mitte geschoben, wo Zymberi freie Bahn und starke Nerven hatte. Er schoss den Ball zum 1:1 ins leere Tor. Während die Eutiner ausgelassen jubelten, reklamierten die Oldenburger Handspiel, denn Griese soll mit der Hand auf den Ball gefallen sein, doch der hatte den Ball unorthodox mit der Brust gestoppt und dann weitergespielt. Nach kurzer Beratung mit seinem Assistenten entschied Schiedsrichter Jannik Schneider auf „Tor“.

Die Gäste gingen als Favoriten ins Spiel, sie liebäugeln mit einem Startplatz beim Hallen Masters in der Kieler Sparkassenarena, für das sich neben Zweitligist Holstein Kiel der SC Weiche Flensburg 08 und der VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord sowie die fünf bestplatzierten ersten Mannschaften der Oberliga Schleswig-Holstein qualifizieren. Eutin 08 kämpft als Tabellenzwölfter darum, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

Beide Mannschaften hielten sich nicht lange mit einem Vorgeplänkel auf. Die Oldenburger arbeiteten mit ihrem ersten Angriff den ersten Eckball heraus (2.), auf der anderen Seite parierte Felix Prokoph im OSV-Tor einen 20-Meter-Schuss von Thies Borchardt (4.). Die Eutiner setzten den Gegner unter Druck, wurden für ihre Offensivbemühungen von den Eutiner Fans unter den 345 zahlenden Zuschauern öfter mit Beifall belohnt. Doch Zählbares sprang vorerst nicht heraus. So rauschte ein Schuss von Florian Ziehmer übers Tor (7.) und fand Egzon Lahi mit einem 18-Meter-Freistoß in Prokoph seinen Meister (30.). Wie aus dem Nichts kamen die Gäste zum Führungstreffer, als die Eutiner nach einem Freistoß von Kevin Wölk den Ball nicht aus der Gefahrenzone herausbekamen, Mats Klüver freistehend an den Ball kam und ihn mit links ins kurze Eck schoss (32.). Drei Minuten später kassierte Ziehmer die Gelbe Karte, als er bei einem Solo zweimal hart attackiert worden war, ins Straucheln geriet und dann in einen Oldenburger Abwehrspieler hineinrutschte (36.).

Die zweite Halbzeit wurde fußballerisch schwächer, dafür aber intensiver geführt. Eutin 08 hatte eine Ausgleichschance, als Jesse Schlüter einen Borhardt-Freistoß mit der Hacke knapp neben das Tor abfälschte (52.). Zwei Minuten später der Schock für die Gastgeber: Florian Ziehmer foulte Jendrik Müller, Schiedsrichter Schneider zückte Gelb – und dann Rot gegen Ziehmer. Die erstaunlichen Folgen waren: zunehmend verunsicherte Oldenburger und spielerisch überlegene Eutiner. „Man kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, man hat es im Spiel nicht gemerkt, dass wir in Unterzahl waren“, sagte der Eutiner Trainer Dennis Jaacks, der meinte, dass sich das Unentschieden wie ein Sieg anfühle.

Nach der Ampelkarte gegen Ziehmer wurde es emotionaler. Nach einem Foul von Lion Glosch an seinem früheren Mannschaftskameraden Fredy Kaps kam ordentlich Farbe ins Spiel. Wegen der Aktion und den folgenden Gefühlsäußerungen zeigte Schneider gleich viermal Gelb, paritätisch geteilt in zwei Verwarnungen gegen Eutin 08 und zwei gegen Oldenburg (58.).

Der Eutiner Torwart Nicolas Wulf verhinderte die vorzeitige Entscheidung, als er einen Schuss von Lucas Irmler klasse parierte (61.). Dennis Jaacks setzte in der Schluss-Viertelstunde voll auf Offensive, brachte nach Fatlind Zymberi (46. für Egzon Lahi) Madiop Badiane „Pacco“ Pouye (62. für Kevin Ferchen) und Gerrit Griese (83. für Glosch) drei frische Angreifer. Zymberi traf zunächst nach einer Kombination vom Tim Gürntke und Moritz Achtenberg über links noch die Latte (70.). Doch die Gäste wurden immer nervöser und hektischer, zogen sich weit zurück und suchten kaum noch spielerische Lösungen. „Die Eutiner haben gedrückt, sie haben nicht aufgegeben, gerade in Unterzahl“, lobte OSV-Trainer Florian „Ebbe“ Albrecht den Gegner und räumte ein, dass er nicht zufrieden war: „Wir haben insgesamt unser Spiel nicht durchdrücken können. Eutin 08 hat das gut gemacht und den Punkt dann vielleicht auch verdient.“

Dennis Jaacks meinte: „Für uns war das nach dem Spielverlauf gefühlt ein gewonnener Punkt.“ Angesichts des Rückstandes, des kurzfristigen Ausfalls von Philipp „Pipo“ Spohn, der verletzt fehlte, und der Gelb-Roten Karte gegen Ziehmer fühle sich das Unentschieden „wie ein kleiner Sieg“ an. „Man hat im Spiel nicht gemerkt, dass wir in Unterzahl waren“, zollte der Trainer seinem Team nach dem Spiel ein dickes Lob.