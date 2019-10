Fussball : Fans von der „KinderInsel“

Eutiner Kindergarten bedankt sich für die Unterstützung durch den Sportverein.

von Harald Klipp

06. Oktober 2019, 15:58 Uhr

Eutin | Sie hatten Plakate und Transparente selbst gemalt und zeigten sie, um die Fußballer von Eutin 08 zu motivieren. Eine Gruppe des Kindergartens „KinderInsel“ unterstützte die Gastgeber und freute sich über ein spannendes Fußballspiel.

Die Kooperation zwischen Kindergarten und Verein bestehe in erster Linie darin, dass sich Eutin 08 an der Finanzierung und Realisierung des psychomotorischen Trainings für die Kinder beteilige, das zweimal pro Woche angeboten werde, sagte der stellvertretende Abteilungseiter Jugendfußball, Werner Steinfadt. Zudem unterstütze Hannah Schmütz, die in der Handballabteilung ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, an einem Vormittag pro Woche das Projekt.

Der Sportverein ist auch beim „Bauernhof-Projekt“ beteiligt, das Kindern die Haltung von Tieren und den Anbau von Gemüse näher bringt. Mäzen Arend Knoop stellt den Fußballern von Eutin 08 einen Kleinbus zur Verfügung, der wiederum auch Kinder und Erzieher zum Bauernhof fährt.