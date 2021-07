Fussball-Oberliga : Erste Schritte auf dem gemeinsamen Weg

Eutin 08 startet mit einem Rundweg durch die Holsteinische Schweiz in die Saisonvorbereitung.

Nicht der Fußballplatz auf dem Waldeck mit Toren, Hütchen und Bällen stand bei den Oberligafußballern von Eutin 08 zum Start in die Saisonvorbereitung am Sonntag auf dem Programm, sondern eine Trainingseinheit der ganz anderen Art. Die Spieler waren am Sonntag einen Arbeitstag lang gemeinsam auf Tour. Sie brachten in knapp sechseinhalb Stunden 36,3 Kil...

