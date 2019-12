Handball : Erste Saisonniederlage für die C-Jugend

Nachwuchs unterliegt in der Schleswig-Holstein-Liga Pokalrunde bei den HFF Munkbrarup 26:30(15:18).

Avatar_shz von shz.de

09. Dezember 2019, 13:31 Uhr

Flensburg | Mit 26:30 (15:18) Toren haben die C-Jugend-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz gegen die HFF (Handballfreunde Flensburg) Munkbrarup ihre erste Niederlage in der Schleswig-Holstein Pokalrunde kassiert. Dabei lagen die Gastgeber fast über die gesamte Spielzeit in Führung.

Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase und gingen mit 7:3 (6.) in Führung. Die Holsteiner aber kämpften sich ins Spiel. Julian Euler glich beim 8:8 (10.) aus. Doch die Flensburger gaben weiter den Ton an und führten zur Pause mit drei Treffern. In der zweiten Halbzeit kamen die Ostholsteiner nicht näher als auf zwei Tore heran und verloren knapp, aber nicht unverdient. Der Gegner war etwas besser. Am kommenden Sonnabend treten die „Holsteinboys“ beim MTV Dänischenhagen an, der Dritter ist und gegen die HFF Munkbrarup mit zwei Toren verlor. Die HSG Holsteinische Schweiz spielte mit den Torhütern Lukas Puschkarev, Julian Hermes und Lasse Zemski sowie Thorge Dannenberg (8), Julian Euler (8/1), Nicolas Kahmke (6), Nick Fürst (3), Julius Clasen (1), Lenni Marquardt, Jorik Rusch, Felix Jenei, Niklas Königshoff, Tom Rickers und Maximilian Feldt.