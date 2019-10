Triathlon : Eric Hagenow beweist auf Hawaii seine Ausdauer

Hamburger mit Wurzeln in Fissau beendet den Iron-Man-Triathlon nach 10:49:11 Stunden und belegt den 81 . Platz seiner Altersklasse.

Avatar_shz von Harald Klipp

24. Oktober 2019, 17:06 Uhr

Hawaii | Der Ironman 2019 auf Hawaii wird nach dem sensationellen deutschen Doppelsieg durch Jan Frodeno und Anna Haug in die Geschichtsbücher eingehen. Auch für einen gebürtigen Eutiner wird das Spektakel in Erinnerung bleiben. Eric Hagenow startete zum ersten Mal auf Hawaii und gehörte zu den Finishern.

Der heute 51jährige gebürtige Eutiner machte an der Voss-Schule sein Abitur und lebt und arbeitet jetzt in Hamburg. Er war stets sportlich, startete aber spät in der Ironman-Distanz. Dabei sind 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer auf dem Fahrrad zu strampeln und schließlich noch 42,2 Kilometer zu laufen. Nach einem Sieg bei einem Ironman in Glückstadt war das Feuer entfacht und der Traum nach einer Teilnahme auf Hawaii erwachte. Doch ein schwerer Sturz verhinderte eine frühere Teilnahme.

In diesem Jahr sollte es nun soweit sein. Nach einer akribischen Vorbereitung musste Eric Hagenow bei einem Wettkampf in Hamburg unter die ersten Fünf kommen, um sich für den traditionsreichsten Triathlon zu qualifizieren. Dies erreichte er mit dem zweiten Platz locker, so dass die Vorbereitungen für den Start auf Hawaii auf Hochtouren liefen.

Begleitet von seiner Frau Frederike und seinem jüngeren Sohn machte sich Eric Hagenow auf die Reise und fieberte dem Start entgegen. Der Wettbewerb startete mehr als hoffnungsvoll. Nach dem Schwimmen lag Hagenow in seiner Altersklasse auf dem fünften Platz und belegte nach dem Fahrradfahren Rang zehn. Doch auf der Laufdistanz lief es für den Fissauer nicht so gut. Er musste mehrere Pausen einlegen und verlor so wertvolle Zeit. Am Ende lief er nach 10:49,11 Stunden erschöpft, aber glücklich durchs Ziel. Damit belegte Hagenow den 81. Platz in seiner Altersklasse, was Rang 1058 Im Gesamtklassement bedeutete. Insgesamt starteten 2400 Athleten, davon 279 aus Deutschland.

Obwohl er bei seinem ersten Ironman auf Hawaii zu den Finishern gehörte war Hagenow mit seinem Abschneiden nicht glücklich. „Er hatte Probleme beim Laufen und war deshalb insgesamt unzufrieden“, berichtet Schwiegervater Dieter Brockmann aus Malente, der in ständigem Kontakt mit seinen Familienmitgliedern stand. Auf die Rückkehr seiner Lieben muss Brockmann allerdings noch warten, denn Eric Hagenow und seine Familie nutzen die weite Reise zu einem Erholungsurlaub auf der Trauminsel.