Hallenfussball : Enis Gashi schießt das Siegtor

TSV Lütjenburg gewinnt Endspiel um den Pokal des Plöner Kreispräsidenten 3:2 gegen Klausdorf.

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 16:51 Uhr

Plön | Der letzte Sieger des Hallenfußballturniers um den Pokal des Plöner Kreispräsidenten heißt überraschend TSV Lütjenburg. Der Kreisligist siegte im Finale in der Plöner Schiffsthalhalle gegen das Landesligateam des TSV Klausdorf dank einer starken kämpferischen Leistung mit 3:2. Der Plöner Kreispräsident Stefan Leyck überreichte den Pokal und den Siegerscheck in Höhe von 300 Euro letztmalig als Schirmherr der Veranstaltung. Das Turnier 2021 wird an gleicher Stelle nach der Fusion der Kreisfußballverbände Plön und Neumünster zum Kreisfußballverband Holstein unter einem neuen Logo ausgetragen.

Dritte wurde die SG Kühren durch Neunmeterschießen ausgetragenen „kleinen Finale“ mit einem 4:2-Erfolg über Rekordsieger TSV Plön. 19 Mannschaften gingen am Sonnabend in die zweitägige Veranstaltung. Das Organisationsteam des SV Fortuna Bösdorf leitete das Turnier gewohnt souverän. Der Bösdorfer Fußballobmann Stephan Mohr sprach von einem gelungenen Turnier, dem 850 zahlende Besucher den angemessenen Rahmen verliehen haben.

Nach den vier Vorrundengruppen wurden am Sonntag in zwei Endrundenstaffeln die Halbfinalisten ermittelt. Hier unterlag der TSV Plön dem TSV Lütjenburg 0:1. Im zweiten Semifinale gewann der spielstarke TSV Klausdorf gegen die SG Kühren mit 4:2 Toren.

Das Endspiel sah nach einer schnellen 1:0-Führung durch Lukas Göttsch eine optisch überlegene Klausdorfer Mannschaft. Enis Gashi erzielte für die mit kämpferischen Mitteln dagegen haltenden Lütjenburger den Ausgleich, ehe Niklas Kaukel zum 2:1 für den Landesligisten traf. In einer dramatischen Schlussphase drehten René Fahner und erneut Gashi mit ihren Treffern für den überraschenden Lütjenburger 3:2-Erfolg.

Neben Sachpreisen durften die vier erstplatzierten Teams ihre Mannschaftskassen mit Geldprämien auffüllen.