Schwimmen : Elias Steinke gewinnt Bronze

Malenter Schwimmteam stellt bei den Kreismeisterschaften “Lange Strecken“ zahlreiche persönliche Bestleistungen auf.

22. November 2019, 11:41 Uhr

Bad Schwartau | Bei den Kreismeisterschaften „Lange Strecken“ schwamm Patrick Rutz vom TSV Malente mit 27:14,64 Minuten eine neue persönliche Bestzeit über 1500 Meter Freistil, das sind 60 Bahnen á 25 Meter. Er schwamm 1,16 Sekunden schneller als seine bisherige Bestzeit. In der offenen Wertung erreichte der Zwölfjährige den sechsten Platz.

Das war das herausragende Ergebnis eines starken Malenter Teams. Miriam Hardorp schwamm über 200 Meter Lagen in 3:45,46 Minuten auch Bestzeit, sie wurde Siebte. Natalie Rutz verbuchte über 200 Meter Lagen in 3:48,63 Minuten ebenfalls eine Bestzeit, die ihr den achten Platz einbrachte.

Auch über die 400-Meter-Freistilstrecken gab es sehr gute Resultate. Miriam Hardorp wurde mit 7:28,47 Minuten Fünfte, Natalie Rutz mit 7:43,64 Minuten Sechste. Moritz Scholz erreichte mit 8:20,85 Minuten den siebten, Till Hardorp mit 7:16,64 den sechsten Platz. Alle Vier verbesserten ihre Bestzeiten.

Das Schwimmjahr endet für den TSV Malente am 1. Dezember mit dem Adventsschwimmen

Die einzige Medaille für den TSV Malente holte Elias Steinke über 400 Meter Freistil in der offenen Wertung in 7:05,47 Minuten. Das ist auch umso beachtlicher, das Elias Steinke erst zwölf Jahre alt ist und erst seit einem Jahr beim TSV Malente trainiert. Trainer und Betreuer Marco Rutz würdigte auch den Einsatz der Kampfrichterinnen Ina Steinke und Karin Scholz. Das Sportjahr endet für die Malenter am 1. Dezember mit dem Adventsschwimmen in Bad Schwartau. Der nächste Wettkampf ist dann Ende Februar in Eutin.