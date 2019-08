Fussball : Edi Grimm ist nicht zu halten

Landesliga Holstein: TSV Pansdorf gewinnt das Spitzenspiel gegen den Lübecker SC deutlich mit 4:1(2:1) Toren.

von Harald Klipp

18. August 2019, 13:59 Uhr

Pansdorf | Auf den ersten Blick war der 4:1(2:1)-Erfolg des TSV Pansdorf im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Holstein gegen den Lübecker SC 99 eine klare Sache. Doch bei näherer Betrachtung hatte Daniel Buchholz aus dem Lübecker Trainertrio Recht, als er meinte: „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, nach dem 1:0 nachzulegen. Da haben wir zwei, drei Chancen gehabt das 2:0 zu machen. Dann kann das Spiel in eine andere Richtung gehen.“ Die Pansdorfer Abwehr und Torwart Dennis Schramm verhinderten aber weitere Gegentore, sodass am Ende für die Gastgeber ein Erfolg heraussprang.

Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Pansdorf verdient gewonnen. Daniel Buchholz, Trainer des Lübecker SC 99

„Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Pansdorf verdient gewonnen“, sagte Buchholz nach dem Abpfiff.

Der überragende Spieler auf dem Platz war der junge Etienne „Edi“ Grimm, der die LSC-Abwehr eine Stunde lang in Atem hielt, ehe ihn Trainer Helge Thomsen auswechselte. Auf dem rutschigen Rasen, den der Regen aufgeweicht hatte, hielten sich beide Mannschaften nicht lange mit vorsichtigem Abtasten auf, sie suchten sofort den Torerfolg. So landete ein hoher Ball von Marwin Miljic auf der Latte des Lübecker Tores (4.), dann zwang Grimm Gästetorwart Jan Hecht zu einer Parade, als er das rechte untere Eck anvisierte (7.). Auf der anderen Seite antworteten die Gäste mit einem Kopfball von Mehmet Dogan, denn Schramm aber sicher festhielt (7.).

Lübecker Führungstor wie aus heiterem Himmel

Gerade als sich die Pansdorfer immer mehr Vorteile heraus arbeiteten, fiel wie aus heiterem Himmel das 1:0 – für den Lübecker SC: Schiedsrichter Steffen Brandt entschied auf Foulelfmeter, Jannik Schmalfeld verwandelte sicher (28.). „Beim Elfmeter stellen wir uns ein bisschen blöd an“, meinte der Pansdorfer Co-Trainer Ulf Müller.

Die Gastgeber wirkten konsterniert, die Lübecker setzten nach. Schramm verhinderte mit einer Blitzreaktion bei einem Schuss von Leon Kiwitt das 0:2 (30.).

Edi Grimm ist ein frischer Spieler, der eben aus der A-Jugend gekommen ist. Er bringt ein Riesenpotenzial mit. Ulf Müller, Co-Trainer des TSV Pansdorf

Nach der kurzen Schockstarre, legten die Pansdorfer wieder den Vorwärtsgang ein, reklamierten Handspiel im gegnerischen 16-Meter-Raum, doch Brandt entschied „Keine Absicht!“ Darüber regte sich Thomsen auf – und sah die Gelbe Karte (32.). Als die sich Gemüter beruhigt hatten, fanden die Gastgeber bei bis zur Pause anhaltendem Nieselregen ihre Linie wieder. Nach einer Kombination mit Miljic glich Etienne Grimm aus vollem Lauf mit einem Flachschuss ins rechte Eck aus (36.). „Edi ist ein frischer Spieler, der eben aus der A-Jugend gekommen ist. Er bringt ein Riesenpotenzial mit. Diese Jungs gilt es behutsam heranzuführen.“

Klipp

Als Brandt nach einer Ecke auf Foulspiel entschied, nachdem Miljic zu Boden gestoßen worden war, verwandelte Philip Kunert den folgenden Strafstoß sicher (42.) und drehte so das Spiel. „Das war ein ganz blöder Elfmeter“, befand Daniel Buchholz.

In der zweiten Halbzeit stellte Grimm mit seinem zweiten Treffer die Weichen für den Sieg, als er erneut mit vollem Tempo Richtung Tor ging und den Ball wiederum mit links im rechten Eck versenkte (59.). Helge Thomsen reagierte, nahm den Angreifer, der viel geackert hatte, vom Feld und brachte dafür Kai Hahn (62.). Der LSC steckte nicht auf, drängte auf das Anschlusstor, doch Daniel Möllner wurde im letzten Moment von Holger Meß abgeblockt (69.), dann rutschte Möllners Schuss knapp links vorbeit (75.). Auf der anderen Seite verhinderte Hecht gegen Miljic (78.) und Hahn (80.) einen höheren Rückstand.

Wir haben unsere Chancen gut genutzt und hatten den LSC im Griff. Ulf Müller, Co-Trainer des TSV Pansdorf

Daniel Schramm verdiente sich Szenenapplaus, als er einen Kopfball aufs rechte Eck mit einem Panthersatz zur Ecke abwehrte (87.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Kai Hahn mit dem 4:1. „Der Pansdorfer Sieg geht in Ordnung, ist aber um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, meinte Daniel Buchholz. Ulf Müller sagte: „Das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, über die Höhe lässt sich streiten. Wir haben unsere Chancen gut genutzt und hatten den LSC im Griff.“

Stimmen zum Spiel:

Am kommenden Sonnabend erwartet der TSV Pasdorf um 14 Uhr Aufsteiger Büchen-Siebeneichen, der Lübecker SC ist am Sonntag um 14 Uhr beim SV Eichede II zu Gast.