Jugendfussball : Eddy Kiecok leitet das erste Training nach dem Lockdown

B-Jugend der BSG Kellersee ließ sich auch von Regen und Wind nicht vom Fußball auf dem Waldeck abhalten.

von Harald Klipp

14. März 2021, 10:49 Uhr

Eutin | „Die Jungs waren so heiß, dass sie unbedingt trainieren wollten. Regen und Wind waren ihnen egal“. sagt der Trainer der B-Jugendfußballer der BSG Kellersee, Eddy Kiecok. Die 14- bis 16-jährigen Fußballer waren die ersten Kicker, die nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf dem Eutiner waldeck trainiert haben.

„Wir sind traurig, dass wir die Saison nicht zu Ende spielen dürfen“, sagt Kiecok. Seine Mannshaft führt die B-Jugend-Kreisliga mit vier Siegen aus vier Spielen an. Das Team besteht aus Spielern der Jahrgänge 2005 und 2006 und will auch am Dienstag wieder von 18.30 Uhr bis 20 Uhr trainieren und diesen Rhythmus mindestens bis Ostern beibehalten.