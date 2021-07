Handball : Drittligist HSG Ostsee spielt in Vorrundengruppe A

Deutscher Handball Bund legt Staffeleinteilung fest.

Neustadt / Grömitz | Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Weichen für die Saison 2021/22 gestellt. In der 3. Liga werden 82 Mannschaften starten. Insgesamt sollen aus diesem Teilnehmerfeld zwei Aufsteiger in die 2. Liga und 26 Absteiger ermittelt werden. Die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz geht in der Staffel A in die kommende Spielzeit. In der abgebrochenen Saison gab es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.