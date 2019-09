Jugendfussball : Drei Tore von Nic Rosert

A-Jugendfußballer von Eutin 08 setzen sich in der Oberliga 5:3(4:0) gegen den TSV Trittau durch.

von Dieter Hartmann

17. September 2019, 18:14 Uhr

Eutin | In der A-Jugend-Oberliga feierte Eutin 08 mit einem 5:3(4:0) gegen den TSV Trittau den dritten Saisonsieg. Während nach der ersten Halbzeit nur die Höhe des Sieges eine Frage war, verloren die Eutiner nach dem ersten Gegentor den Faden und die Partie drohte zu kippen.

Obwohl Trainer Klaus Hartwich auf einige Spieler verzichten musste, zeigte seine Mannschaft eine starke erste Halbzeit. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen, gewannen fast jeden Zweikampf und erspielten sich mit gelungenen Kombinationen eine Vielzahl von Chancen. Nachdem einige Gelegenheiten knapp vergeben wurden fiel in der 17. Minute die verdiente Führung. Kevin Hermann setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch und passte scharf in den Strafraum, wo Jermaine de Guzman aus vollem Lauf den Ball in den Torwinkel jagte. Die Gastgeber setzten nach, während von den Trittauern, die sich kaum einmal befreiten, zunächst nichts zu sehen war.

Innerhalb von sechs Minuten zogen die Eutiner auf 4:0 davon, wobei Nic Rosert ein Hattrick gelang. In der 29. Minute staubte er nach einer zu kurzen Abwehr des Gäste-Torwartes Bjarne Suwaj ab, dann vollendete er nach einem präzisen Steilpass von Maximilian Möhr und schließlich gelang ihm nach einem scharfen Zuspiel von Tom Volkmann mit dem 4:0 das schönste Tor des Tages.

Im zweiten Durchgang erhöhte der TSV Trittau den Druck. Dennoch fiel der Anschlusstreffer durch Aaron Gehrken in der 62. Minute fast aus dem Nichts. Das Tor zeigte Wirkung.

Während die Gäste immer selbstbewusster wurden, gelang den Gastgebern nichts mehr. Die Abwehr wackelte bedenklich und das Mittelfeld sorgte für keine Entlastung. Gehrken verkürzte mit zwei weiteren Treffern für Trittau auf 3:4 und der Sieg der Gastgeber stand auf der Kippe.

Wir haben den Gegner regelrecht stark gemacht. Die hohe Halbzeitführung hat uns nicht gut getan. Ulf Kath, Co-Trainer der A-Jugend von Eutin 08

Für die Entscheidung sorgte Monty Gutzeit in der Nachspielzeit. Er schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, marschierte über das halbe Spielfeld und schloss kaltschnäuzig zum 5:3-Endstand ab. „Wir haben den Gegner regelrecht stark gemacht. Die hohe Halbzeitführung hat uns nicht gut getan. Am Ende stand das Spiel auf Messers Schneide, weil wir nervös wurden und jegliche Struktur verloren haben“, sagte Co-Trainer Ulf Kath.