Handball : Deutliche Niederlage beim TuS Vinnhorst

3. Liga: HSG Ostsee Neustadt/Grömitz verliert beim Tabellendritten 20:30(11:14).

von Harald Klipp

02. Dezember 2019, 15:17 Uhr

Hannover | Die Niederlage sei viel zu hoch ausgefallen, meinte der sportliche Leiter der HSG Neustadt/Grömitz, Frank Barthel, nach dem 20:30(11:14) in der 3. Liga beim starken Aufsteiger TuS Vinnhorst. Der jungen Mannschaft von Trainer Tobias Schröder habe vor allem die Durchschlagkraft im Angriff gefehlt.

Die Ostholsteiner mussten auf den erkrankten Stammtorwart Max Folchert verzichten, er wurde durch Alexander Hass adäquat ersetzt. Die HSG hielt das Spiel bis zur Pause offen. Die Gäste vergaben insgesamt vier Siebenmeter. Nach dem Wiederanpfiff zogen die Niedersachsen schnell auf zehn Tore davon, bis zur 50. Minute war das Spiel für die HSG eigentlich gelaufen. Dennoch habe die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft und sich niemals aufgegeben, sagte Barthel. Darauf werde in der Trainingswoche aufgebaut, in der sich die Mannschaft auf das Heimspiel am Sonnabend, den 7. Dezember in Grömitz um 18.30 Uhr gegen den Hannover-Burgdorf II vorbereitet. Trainer Tobias Schröder meinte: „Wir haben gut in das Spiel gefunden, mit anderer Struktur deutlich gefährlicher. Mit einer guten Torhüterleistung im Rücken haben wir uns aber im Angriff nicht selbst belohnt.“

Die Ostholsteiner Tore erzielten Niklas Jung (4), Robert Lüdtke, Jan-Ove Litzenroth (je 3), Yannik Barthel, Alexander Mendle, Maximilian Missling, Ben Jarik (je 2), Martin Ambrosius, Marius Nagorsen (je 1).