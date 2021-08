Fussball-Verbandsliga Ost : Der Plöner Trainer Danilo Blank setzt auf den Konkurrenzkampf

TSV Plön baut auch auf fünf junge Eigengewächse im Kader

Unter dem Motto „Spaß am Fußball“ absolviert der TSV Plön derzeit eine intensive Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Fußball-Verbandsliga Ost. Trainer Danilo Blank fordert seine Spieler in vielen Trainingseinheiten. „Leider stehen uns nicht alle Spieler über den gesamten Zeitraum der Vorbereitung zur Verfügung. Viele befinden sich im Urlaub. Daf...

